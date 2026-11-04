ميمي جمال بتعتذر عن مسلسل محمد رمضان الجديد.. والسبب صحي

ترفيه

الفنانة ميمي جمال اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "عشماوي" اللي بيقوم ببطولته محمد رمضان، وعشان كدة الفنانة هناء الشوربجي هي اللي أخدت الدور بدالها. ابنة ميمي جمال كشفت في تصريحات صحفية إن قرار الاعتذار جه بسبب ظروف والدتها الصحية، لأنها محتاجة فترة راحة وعلاج قبل ما ترجع لشغلها الفني تاني.

بنت ميمي جمال طمنت الناس وقالت إن الحالة الصحية لوالدتها فيها تحسن ملحوظ، وهي حالياً في مرحلة استشفاء وبتعمل جلسات علاج طبيعي عشان تستعيد عافيتها كاملة وتقدر ترجع تمثل بمجرد ما تخلص مرحلة العلاج.

كانت ميمي جمال قد كشفت إنها خضعت لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد ما وقعت في البيت، وأكدت إنها غادرت المستشفى وبقت حالتها أحسن بكتير، وشكرت كل اللي سألوا عنها.

أما عن مسلسل "عشماوي"، فده هيكون عودة محمد رمضان للمنافسة الدرامية التليفزيونية بعد ما كان مركز الفترة اللي فاتت في السينما والغناء، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.

على الجانب الفني، ميمي جمال كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "ريد فلاج" مع أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير ونسرين أمين وانتصار وسيف زهران، وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود كريم. كمان شاركت في مسلسل "طالع نازل" وقامت فيه بدور والدة منى زكي، ومسلسل "منّاعة" في رمضان 2026 مع هند صبري، واللي بتدور أحداثه في نص التمانينات عن شخصية "غرام" اللي بتتحول من أم وحيدة لأولادها لقائدة شبكة إجرامية في تجارة المخدرات.

ألف سلامة للفنانة ميمي جمال.