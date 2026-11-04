أحمد شيبة داخل عالم الراب.. ميني ألبوم جديد في السكة

ترفيه

أحمد شيبة بيجهز لطرح ميني ألبوم جديد فيه ست أغاني متنوعة، لسه مخلص تسجيلهم في واحد من استوديوهات القاهرة المعروفة، عشان يرجع لجمهوره بأعمال مختلفة عن اللي قدمه قبل كده.

المرة دي شيبة مش هيكتفي باللون الشعبي اللي كلنا عارفينه، لا ده ناوي يغير في الأفكار والأشكال الموسيقية اللي بيختارها. الصدمة أو المفاجأة هنا إن الميني ألبوم فيه أغنيتين بنظام "الراب"، ودي تجربة بعيدة خالص عن استايله المعتاد.

الحركة دي مش جاية من فراغ، لأن شيبة جرب قبل كده يغني مع زاب ثروت، والتعاون ده هو اللي فتح الباب إنه يدمج بين الشعبي والراب، خصوصاً إن النوع ده من المزيكا واكل الجو مع الناس الفترة دي. وطبعاً المتوقع إن الأغنيتين يكون ليهم شكل مختلف في الكلمات والتوزيع، بس مع الحفاظ على صوت شيبة اللي ميزه عن غيره.

ومش بس كده، شيبة مجهز مفاجأة تانية؛ لأن واحدة من أغاني الميني ألبوم هتنزل كجزء من أحداث مسلسل في رمضان الجاي. وأغاني شيبة ارتبطت في السنوات الماضية بعدد من الأعمال الدرامية اللي حققت نجاح وانتشار واسع.

أغاني الميني ألبوم هتنزل تدريجياً خلال الأيام الجاية، وكل أغنية هيكون ليها تفاصيل وموعد طرح لوحدها. تفتكروا شيبة هينجح في تجربة الراب ولا يخليك في الشعبي أحسن؟