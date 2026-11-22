ترفيه

خلاص زمن إن تتر البداية يكون فيه اسم مؤلف واحد بس بيتحكم في كل خيوط الصراع والشخصيات لوحده بقى من الماضي. مع قرب ماراثون دراما رمضان 2027، المعادلة اتغيرت تماماً، والمؤلف الفردي مابقاش هو السيد الوحيد للموقف.

دلوقتي ورش الكتابة هي اللي بدأت ترسم ملامح الأعمال الدرامية، بدل ما تكون الرواية ممهورة بتوقيع مبدع واحد بس. بصراحة، التحول ده بيخلينا نسأل: هل جودة الحوار لسه موجودة ولا الورش خلت المسلسلات شبه بعضها؟