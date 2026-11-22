وداعاً للمؤلف الواحد.. ورش الكتابة تغيّر ملامح دراما رمضان 2027
خلاص زمن إن تتر البداية يكون فيه اسم مؤلف واحد بس بيتحكم في كل خيوط الصراع والشخصيات لوحده بقى من الماضي. مع قرب ماراثون دراما رمضان 2027، المعادلة اتغيرت تماماً، والمؤلف الفردي مابقاش هو السيد الوحيد للموقف.
دلوقتي ورش الكتابة هي اللي بدأت ترسم ملامح الأعمال الدرامية، بدل ما تكون الرواية ممهورة بتوقيع مبدع واحد بس. بصراحة، التحول ده بيخلينا نسأل: هل جودة الحوار لسه موجودة ولا الورش خلت المسلسلات شبه بعضها؟
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