ترفيه

ميشيل ميلاد داخل على موسم رمضان الجاي بمسلسل «فرق شاسع» مع مي عز الدين، وحب يرمي لنا طرف خيط عن دوره بس من غير ما يحرق المفاجأة. ميشيل قال إن العمل مختلف تماماً، وشخصيته مش كوميدية بالمعنى التقليدي، بس ده مش معناه إن الكوميديا غايبة، لأن ببساطة أي إنسان ممكن يضحك حتى وهو في أصعب المواقف.

وبالنسبة لموضوع البطولة المطلقة، ميشيل واضح إنه مش ماشي بمبدأ «أنا عايز أكون النجم» وخلاص. أكد إنه بيحب مهنته والصناعة نفسها ومؤمن بقدرتها على التغيير، وعشان كدة مش مستعجل على البطولة المطلقة، وبيعتبر نفسه محظوظ إنه بيقدم أدوار بيحبها. وشايف إن الاجتهاد والشغل على النفس باستمرار هما السر عشان يطور نفسه ويقدم شخصيات متنوعة في كل تجربة جديدة.

ميشيل شارك في بطولة «الحكاية» بجانب أحمد عبد الوهاب، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، مع وجود خالد الصاوي كضيف شرف. العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج مجدي الهواري، وبيجي ضمن مشروع «القصة الكاملة» اللي بيتناول في كل حكاية قضية أو واقعة مختلفة بمعالجة درامية منفصلة.

ومع عرض حكاية «ما لم يحكى عن بني مزار»، رجعت تفاصيل القضية دي تاني لدائرة الاهتمام، بس المرة دي من خلال الشاشة، والدراما بتطرح أسئلة جديدة عن واحدة من الجرائم اللي فضلت سنين في ذاكرة الجمهور المصري.

تفتكروا شخصية ميشيل ميلاد هتكون «كوميديا سوداء» ولا إيه بالظبط؟