ترفيه

أحمد حلمي مش مجرد ممثل كوميدي شاطر، ده فنان شامل قدر على مدار أكتر من عشرين سنة يحجز مكانة خاصة جداً عند الجمهور العربي. حلمي ما اكتفاش بالتمثيل، لكنه دخل في الكتابة والإنتاج وتقديم البرامج، عشان يثبت إن البقاء في القمة محتاج ذكاء في الاختيارات وتطوير مستمر للأدوات، وده اللي خلاه يعمل مدرسة فنية بتدمج الضحك بالشجن والدراما.

أحمد حلمي بدأ مشواره بعيد عن الطريق التقليدي، لأنه تخرج في قسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية. في الأول اشتغل مخرج لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، لحد ما الإعلامية سناء منصور اكتشفت موهبته في الارتجال وخفة الظل، وساعدته يقدم برنامج "لعب عيال". البرنامج ده حقق نجاح كبير جداً، وخلى الناس تعرف حلمي وقدرته على التواصل مع الأطفال والجمهور ببساطة وصدق، وده اللي لفت نظر المنتجين والمخرجين في السينما.

من الأدوار المساندة لكسر قالب الكوميديا

في أواخر التسعينيات، بدأ حلمي يدخل السينما بأدوار مساندة في أفلام حققت نجاحاً جماهيرياً. ورغم إن الأدوار كانت ثانوية، بس حلمي قدر يخلي كل مشهد يظهر فيه علامة فارقة بفضل تعبيرات وجهه المرنة وقدرته على تقديم كوميديا الموقف من غير افتعال.

حلمي مأخدش وقت طويل عشان يثبت إنه يقدر يعمل دراما، وفي 2003 فاجأ الكل بفيلم "سهر الليالي" وشخصية "عمرو"، وقدم أداء درامي ناضج أكد بيه إن طاقته التمثيلية أكبر بكتير من مجرد الكوميديا. بعدها دخل مرحلة البطولة المطلقة بأفلام من بطولته.

سينما الرسائل العميقة والرهان على النص

حلمي مكنش بيدور على النجاح التجاري بس، بل طور مشروع سينمائي بيجمع بين الترفيه والرسائل العميقة. قدم أعمال بقت من كلاسيكيات السينما الحديثة، زي "كده رضا" اللي أظهر فيه شطارته في تجسيد تلات شخصيات متناقضة، وفيلم "آسف على الإزعاج" اللي ناقش الاضطرابات النفسية في إطار إنساني مؤثر. كمان قدم "ألف مبروك" اللي اعتمد على الفانتازيا الفلسفية، و"عسل أسود" اللي اتكلم عن الانتماء والغربة بأسلوب ساخر ومؤثر.

السر في نجاح حلمي إنه راهن دايماً على النص الجيد والفكرة المختلفة، وابعد عن الاستسهال أو تكرار النمط الكوميدي السائد، وده اللي خلاه نجم شباك أول لسنين طويلة.

السيطرة الإنتاجية والتنوع الفني

عشان يقدر يقدم أفكار جريئة وغير تقليدية، حلمي قرر يمتلك قرار الإنتاج، وأسس في 2008 شركة "شادوز" (Shadows) بالتعاون مع إيهاب السرجاني. الشركة دي كانت البوابة لأعمال سينمائية مغامرة. ومش بس كده، حلمي دعم مواهب شابة ومخرجين جدد من خلال إنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية، لإيمانه إن الصناعة محتاجة دماء جديدة.

بعيداً عن السينما، حلمي نوع وجوده الفني وشارك في لجان تحكيم برامج كبيرة زي "Arabs Got Talent"، ودخل مجال التأليف الأدبي بكتابه "28 حرف". ورجع تاني للمسرح في موسم الرياض بعروض ناجحة. وحالياً بيعيش تفاعلات الجمهور مع أولى تجاربه في كتابة الأفلام من خلال فيلمه "حدوتة" اللي حقق نجاح كبير في دور العرض في بلاد مختلفة.

تفتكروا حلمي هيقدر يغير شكل الكوميديا في السينما تاني بفيلم «أضعف خلقه»؟