ترفيه

في ظاهرة غريبة بدأت تظهر، فنانين كتير وجوههم كانت مالية الشاشات لسنين، فجأة لقوا الكاميرات بتديهم ظهرها والاستوديوهات بتقفل أبوابها في وشهم. الموضوع مابقاش مجرد فترة ركود، لكن الأسماء بدأت تتوارى خلف قوائم ضيقة ومحسوبة بالمللي، وده اللي خلى كتير منهم يضطروا يدوروا على سبل تانية للعيش.

بدل ما يكون ركن الكافيه الهادي أو خيمة البيزنس الخاص مجرد مكان لترتيب الأوراق، اتحولوا بالنسبة لنجوم كتير لـ "استوديو بديل". الفنان ملقاش قدامه خيار غير إنه يسيب الأضواء ويدخل في مشاريع خاصة عشان يقدر يوفر لقمة العيش..

الأسماء بتتوارى خلف قوائم ضيقة، وده بيفتح السؤال عن عدالة الكواليس وطاقة الاستيعاب المنكمشة في الصناعة.