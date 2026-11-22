ترفيه

في ذكرى ميلاد فيروز الـ92، رجعت تاني السيرة عن علاقتها بـ أم كلثوم، اللي كانت بعيدة تماماً عن دوشة المنافسة والشائعات اللي بتطارد النجوم دايماً. القصة بدأت في القاهرة في أبريل 1966 في بهو فندق «النيل هيلتون»، لما فيروز كانت في زيارة عشان تحيي حفلة في مصر، وهناك حصل أول لقاء في أجواء ودودة، وفيروز انبهرت بشخصية أم كلثوم ونبرة صوتها في الكلام العادي، وكمان بقصائدها وبالأخص «الأطلال».

على الناحية التانية، أم كلثوم كانت معجبة جداً بصوت فيروز، وكانت بتحب أغنية «إسهار إسهار» اللي كتبها الأخوان رحباني ولحنها محمد عبدالوهاب.

لكن اللحظة الأكثر خصوصية كانت في لبنان يومي 16 و17 يوليو من نفس السنة، لما أم كلثوم أحيت حفلين في مهرجانات بعلبك وكانت مقيمة في فندق بمنطقة «شتورة». هناك قعدت فيروز مع زوجها عاصي الرحباني مع «الست» لمدة ساعة كاملة بعيد عن الأضواء، وفيروز وصفت التجربة دي بأنها شافت إنسانة تذوب رقة وحبتها من قلبها، لدرجة إنها حست إنها بتقابل صديقة العمر.

وبعد سنين، وتحديداً في حوار بمجلة «الموعد» يوم 10 أبريل 1980، أكدت فيروز إن حضور أم كلثوم برا المسرح كان عظيم زي مكانتها الطربية، بس وضحت إن تجربة كل واحدة منهم كانت في مسار فني مستقل ومختلف تماماً، لأن كل صوت منهم عنده عالمه الخاص اللي مش بيشبه أي حد تاني.

محمد عبدالوهاب كان شايف إن صوت فيروز «يأتي من السماء على عكس بقية الأصوات التي تأتي من الأرض»، أما الشاعر محمود درويش فشبّه أغانيها بأغنية لا تكبر.