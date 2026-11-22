ترفيه

حودة قرر يدخل مرحلة فنية جديدة بألبومه «عوضني»، وكشف عن كواليس اختيار الأغاني والألحان والتعاون مع فريق العمل اللي بذل مجهود كبير عشان يطلع الألبوم بشكل يليق بالجمهور. حودة عبر عن سعادته بالتجربة دي، وأكد إن أهم حاجة عنده هي رد فعل الناس وتفاعلهم مع الأعمال الجديدة.

المفاجأة بقى في «الفلتر» اللي بتعدي عليه الأغاني قبل ما تطلع للنور؛ حودة كشف إن زوجته منة بتشاركه اختيار الأغاني، وبتقول رأيها في الأغاني بكل صراحة ووضوح. ومن غير أي مجاملة، لو لقت أغنية مش مناسبة أو مش كويسة بتقوله فوراً، وده اللي حودة بيقدره جداً وبيعتبره دعم حقيقي بيساعده يختار الأفضل.

وبمناسبة الكلام عن منة، حودة وجه لها رسالة حب وامتنان، وتمنى إن ربنا يحفظها هي وبنته داليدا ويديمهم في حياته.

على مستوى المزيكا، حودة بيمر بتحول واضح في مشواره، بعد ما كان معروف بتقديم المهرجانات، بدأ يتجه لأغاني «البوب»، وهو التحول اللي حقق نجاح وتفاعل ملحوظ. الخطوة دي هدفها تقديم أشكال موسيقية متنوعة تواكب تطورات الساحة الموسيقية وتلبي تطلعات الجمهور مع الحفاظ على شخصيته الفنية.

تفتكروا تجربة البوب هتخلي حودة ينسى المهرجانات خالص ولا هيخلط الاتنين ببعض؟