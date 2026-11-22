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المخرج أمير شوقي حسم الجدل اللي كان شغال الفترة اللي فاتت عن توقف مسلسل "روح وجسد" بطولة غادة عبد الرازق، وأكد إن العمل مفيش فيه أي توقف والتحضيرات ماشية طبيعي جداً عشان يبدأوا تصوير خلال الأيام اللي جاية، والمسلسل هيكون موجود في خريطة رمضان 2027.

شوقي وضح إن فريق العمل بيجهز لبدء التصوير في الأسبوع الجاي من نوفمبر، ونفى وجود أي أزمات تعطل المشروع. المسلسل دراما اجتماعية مأخوذة عن أحداث حقيقية، وبتحكي عن ست بتواجه صراعات وأزمات كتير في حياتها، ومكون من 15 حلقة، وبتشارك في بطولته الفنانة نور، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن وإنتاج ممدوح شاهين.

غادة مش داخلة رمضان بمسلسل واحد بس، لأنها بتستعد برضه لتصوير مسلسل "خيوط من ذهب" اللي هو كمان 15 حلقة، من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، وبكده هتكون منافسة بعملين في رمضان 2027.

وعلى سيرة المنافسة، غادة اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "عشماوي" لمحمد رمضان، والمنتج ممدوح شاهين قال إن ارتباطاتها الفنية الحالية هي السبب، وإنها مرتبطة معاه بشكل حصري وقناة أبوظبي متمسكة بيها جداً.