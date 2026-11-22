ترفيه

ظافر العابدين قرر يغير الجيم ويدخل منطقة جديدة في مصر. الممثل التونسي كشف إنه بيجهز لمشروع فني هيجمع فيه بين التأليف والإخراج، عشان يقدم حاجة تعبر عن رؤيته الخاصة وتكون وسيلة تواصل أقوى مع الجمهور المصري.

في كلامه خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON مساء الخميس، وضح ظافر إن المشروع لسه في مرحلة الكتابة، ومخطط يبدأ ينفذه خلال السنة الجاية.

ظافر ماخباش حبه لمصر، وقال: "عندي حلم، لأن معزة مصر أحب أكون متواجد فيها، وعندي علاقة بالجمهور المصري قوية جداً، وبحس روحي كما في تونس". إحنا مستنيين نشوف هل رؤيته الإخراجية هتكون بنفس شياكته في التمثيل ولا لأ؟