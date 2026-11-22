ترفيه

صابرين وبوسي شلبي قلبوا حفل زفاف فريدة عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي ومصمم الاستعراضات عاطف عوض، لساحة رقص. بوسي شلبي شاركت فيديو بيجمعها بصابرين وهما بيطلقوا الزغاريد وبيرقصوا بحماس على أغنية "مكسرات" اللي قدمها الفنان أحمد سعد في الحفل، وصابرين كانت مندمجة جداً وبتردد كلمات الأغنية.

حضر الفرح مجموعة كبيرة من النجوم، منهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد رياض، أشرف زكي، روجينا، ماجدة زكي، نبيلة عبيد، دنيا عبد العزيز، إيمان الحصري، محمد جمعة، رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، نهال عنبر، وديانا هشام وغيرهم من النجوم.

بالنسبة لرانيا فريد شوقي، فآخر ظهور ليها كان كضيفة شرف في مسلسل "حسبة عمري" اللي اتعرض في رمضان 2025، والمسلسل كان من بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وتأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح. كمان شاركت في مسلسل "الأميرة: ضل حيطة" اللي بطولة ياسمين صبري ونيقولا معوض ووفاء عامر وعابد عناني وهند عبد الحليم ومها نصار وهاله فاخر وهاجر عفيفي وعزت زين، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.