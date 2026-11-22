ترفيه

جودي مسعود داخلة على تجربة تمثيلية جديدة ومختلفة في مسلسل «عالم افتراضي» اللي هيتعرض قريب على منصة يانغو بلاي. المرة دي جودي مش هتقدم الأدوار اللي تعودنا عليها، لكن هتظهر بشخصية شعبية بتفاصيل وطبيعة جديدة تماماً عليها، في محاولة منها إنها تبرز جوانب تانية من موهبتها وتقدم لون مختلف من الأدوار.

التجربة دي بتمثل تحدي تمثيلي لجودي، خصوصاً إن المسلسل متغلف بأجواء من الغموض والإثارة. ومن جهتها، نزلت منصة «يانغو بلاي» الإعلان التشويقي الأول للعمل، وده خلى الناس تتحمس وتتساءل عن تفاصيل الأحداث والشخصيات قبل العرض الرسمي.

قصة «عالم افتراضي» بتدور في إطار من الغموض، وبتركز على شخصية أستاذ حسن، وهو حارس عمارة بيلاقي نفسه فجأة في مواجهة أحداث غريبة ومفاجآت غير متوقعة بتشقلب حياته تماماً.

المسلسل بيجمع توليفة نجوم قوية، وعلى رأسهم فتحي عبد الوهاب، ومحمد علاء، ونهى عابدين، وجانبهم جودي مسعود وفليكس. العمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج أحمد خالد، وهيكون متاح حصرياً على يانغو بلاي.

يا ترى جودي هتعرف تقنعنا بالشخصية الشعبية ولا هتكون مجرد محاولة تغيير؟