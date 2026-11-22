ترفيه

محمد رمضان هيتجوز تلات فنانات في أحداث مسلسله الجديد عشماوي، وده أثار جدل. الزوجات في المسلسل هما يسرا اللوزي في دور صابرين، وسيرين عبد النور في دور نادين النصر، وسارة التونسي في دور سوما القرش.

الموضوع ده خلى السوشيال ميديا تطلق عليه لقب شهريار الدراما، خصوصاً إنه ظهر في جعفر العمدة متجوز مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة. بس مؤلف المسلسل، محمد إسماعيل أمين، وضّح إن العمل مش تكرار للنجاح ده ولا استثمار في تفاعل الجمهور، وإن شخصية جعفر العمدة كانت نموذج لرجل أعمال ملياردير جامع أربع زوجات في وقت واحد.