يا فخر العيلة.. رسالة مؤثرة من سيد حجاج لأخوه مصطفى حجاج

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سيد حجاج، شقيق المطرب مصطفى حجاج، نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها عن اعتزازه بمشوار أخوه الفني والنجاحات اللي وصل لها السنين اللي فاتت، ووصف صوته وموهبته إنهم خلوا مصطفى واحد من أهم الأسماء في الغناء الشعبي.

سيد ما اكتفاش بالمدح العام، لكنه كتب كلمات مليانة محبة، وقال إن مصطفى مش بس مغني موهوب، لكن عنده إحساس فني خاص وقلب مليان طرب وأصالة. وفي كلامه وصف مصطفى بأنه فخر العيلة كلها، وقال إن صوته حكاية لوحده.

الرسالة كشفت جانب إنساني ومهم، لأن سيد وضح إن موهبة مصطفى كانت ظاهرة من وهو صغير وصوته كان مميز من بدري. وأكد إن النجاح اللي وصل له ما جاش بالصدفة، لكنه نتيجة سنين من التعب والاجتهاد، من أول ما بدأ يغني في الأفراح لحد ما بقى نجم له مكانه وجمهوره في الساحة الغنائية.

سيد حجاج ختم رسالته بكلمات مؤثرة، عبر فيها عن فخره الكبير بأخوه، ووصفه بأنه ملك الطرب والغنا الشعبي الأصيل، ودعى له إن ربنا يحفظ صوته اللي وصفه بأنه رأس مالهم كلهم. ووقع الرسالة بعبارة أخوك اللي بيحبك وبيفتخر بيك.

الجمهور من ناحيته تفاعل بشكل كبير مع الكلام ده، لأنهم شافوا جانب مختلف من حياة مصطفى حجاج بعيد عن الأضواء، وظهرت قدامهم حالة الدعم والحب الحقيقية اللي بيلاقيها من أسرته.