محمد صلاح بقى اسم شارع في تركيا.. والـ Graffiti هيولع الدنيا

ترفيه

تخيل تبقى ماشي في تركيا وتلاقي شارع باسم محمد صلاح! ده اللي بيحصل دلوقتي في بلدية يومرا، اللي بدأت تحط اللمسات الأخيرة عشان تفتتح شارع باسم نجم منتخب مصر ونادي طرابزون سبور. الموضوع وصل لدرجة إن رئيس بلدية يومرا، مصطفى بييك، بدأ ينفذ القرار ده فعلياً، والغريب إنه بيعمل كده رغم إنه معروف بدعمه لنادي جالاتا سراي، يعني الحب غلب التعصب الكروي.

الخطة ماشية بدقة، والشارع اللي كان اسمه "سيلفي" في حي كاشوستو، هيتغير اسمه رسمياً ليكون "شارع محمد صلاح". واليافطات الجديدة هتتركب عند مدخلي الشارع في فترة من 10 لـ 15 يوم. بس الحكاية مش بس تغيير اسم؛ البلدية ناوية تحول الشارع للوحة فنية، وهتزين الجدران برسومات جرافيتي مستوحاة من محمد صلاح ونادي طرابزون سبور عشان المنطقة يكون ليها طابع رياضي وتجذب الجماهير.

أما بقى حفل الافتتاح، فده حكاية تانية خالص. في استنفار أمني وإجراءات مشددة عشان يستقبلوا الحضور، لأن متوقع يكون في زحمة كبيرة من الجماهير وشخصيات بارزة. والبلدية ناوية تبعت دعوة شخصية لمحمد صلاح في الأيام اللي جاية عشان يحضر بنفسه.

إحنا دلوقتي في مرحلة الانتظار، ومستنيين نشوف رد فعل الملك على الدعوة دي، وهل هيقدر يهرب من ضغط الماتشات ويروح يفتتح الشارع اللي اتسمى باسمه في تركيا ولا لا؟

يا ترى لو الموضوع ده حصل في مصر، تختاروا أي شارع يتسمى باسم صلاح؟