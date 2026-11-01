رانيا يوسف وأحمد خالد صالح في «جثة حية».. حكاية جديدة من «القصة الكاملة»

ترفيه

المخرج والمنتج مجدي الهواري أعلن عن أسماء الأبطال اللي هيشاركوا في قصة «جثة حية»، وهي واحدة من حكايات مسلسل «القصة الكاملة» اللي بيتعرض على منصة إلكترونية، وبعد ما قصصه اللي فاتت حققت نجاح كبير مع الناس.

فريق عمل «جثة حية» بيضم رانيا يوسف، وأحمد خالد صالح، وأحمد مجدي، وثراء جبيل. والسيناريو كتبه عمرو محمود ياسين، أما الإخراج فمسند لحسام علي. ومن المقرر إن التصوير يبدأ خلال الأيام القليلة الجاية في واحد من استوديوهات القاهرة وبعض المناطق الشهيرة، عشان المسلسل يتعرض بره السباق الرمضاني.

المسلسل أصلاً فكرته قايمة على حكايات منفصلة عن جرائم حصلت بجد السنين اللي فاتت، وهو مأخوذ عن برنامج سامح سند اللي شايل نفس الاسم. كل حلقة فيها جريمة أو حادثة قتل حقيقية، وبيروح لبطولة كل حلقة نجم أو نجمة مشهورة، وكل قصة ليها مخرج مختلف.

على سيرة المسلسل، حكاية «جريمة في الزمالك» اللي نزلت 30 أكتوبر اللي فات على منصة «شاهد»، عملت حالة من الجدل على السوشيال ميديا. الناس انقسمت بين اللي عجبهم أداء الأبطال، وبين اللي علق على طريقة تقديم البيئة الاجتماعية في الأحداث، ده غير الاختلاف في وجهات النظر حول شخصية «نادية» اللي قدمتها صبا مبارك.

حكاية «جريمة في الزمالك» كانت بتدور حول جريمة غامضة في منطقة الزمالك، ورحلة البحث عن الحقيقة وكشف ملابسات الواقعة والأشخاص اللي ليهم علاقة بيها، وسط أجواء مليانة غموض وتشويق وأسرار بتطلع واحدة واحدة وتعمل مفاجآت كتير.

تفتكروا رانيا يوسف وأحمد خالد صالح هيعرفوا يشدونا في «جثة حية» زي ما حصل في حكاية الزمالك؟