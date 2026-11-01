أحمد فهيم ومحمد علي رزق في «سلطان الديب» مع أحمد العوضي

ترفيه

أحمد فهيم ومحمد علي رزق انضموا رسميًا لأبطال مسلسل «سلطان الديب»، اللي بيقوم ببطولته أحمد العوضي ومقرر عرضه في رمضان 2027. أحمد فهيم أعلن الخبر بنفسه على «إنستجرام» بنشر صورة بتجمعه بالعوضي وكتب عليها: «توكلنا على الله، مسلسل سلطان الديب، رمضان 2027، دعواتكم».

في نفس الوقت، محمد علي رزق اتعاقد للمشاركة في بطولة العمل. صناع المسلسل لسه شغالين على استكمال التعاقدات مع باقي الفنانين عشان يبدأوا تصوير،

المسلسل بيجمع كوكبة من النجوم بجانب أحمد العوضي، منهم رانيا يوسف، وسوسن بدر، ويارا السكري، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ولجين خليفة، مع عدد تاني من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي.

بصراحة، المسلسل شكله هيكون "تقيل" من حيث الكاست، بس الفضول كله دلوقتي في الشخصيات اللي هيقدمها الأبطال، لأن لسه مفيش تفاصيل طلعت عن طبيعة الأدوار. يا ترى العوضي هيقدم إيه جديد في «سلطان الديب»؟