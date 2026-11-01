صبحي خليل مفاجأة نجاح مسلسل 50/50 وكلامه عن كندة علوش

ترفيه

صبحي خليل اعترف إنه ماكانش متوقع المسلسل يحقق النجاح الكبير ده بعد ما خلص عرض حلقاته، رغم إنه كان واثق في جودة الشغل، بس شايف إن تعاون الناس مع بعض هو اللي وصل المسلسل للمستوى ده وأكد إن المسلسل نجح بسبب جودة الشغل وتعاون الناس كلها.

وبالنسبة لشخصيته في المسلسل، صبحي وضح إنه بدأ يدخل مرحلة فنية وعمرية جديدة بعيد عن أدوار الشباب، وبقى يؤدي دور "عم" علشان يبعد عن أدوار الشاب، وأكد إنه يتمنى كل أعماله الجاية تكون في السكة دي.

أما عن تجربته مع كندة علوش، فصبحي كان طاير من الإعجاب بأدائها وروحها في التصوير، وشايف إن الطاقة الإيجابية في الفريق هي اللي طلعت المسلسل بالشكل ده. وبكل صراحة قال إن اللي يسمع إن كندة هي البطلة ممكن ما يتوقعش النجاح ده، بس هي نيتها صافية وشاطرة، وإن الروح الحلوة والشباب اللي حواليها خلوا سنها يبان أصغر وساعدوا في نجاح العمل.

صبحي وصف الكواليس مع كندة إنها كانت مميزة جدًا، وأبدى إعجابه بطريقتها في التعامل مع زملائها، لدرجة إنه تمنى إن كل فنانات مصر يكونوا زيها في هدوئها واحترامها.

وفي النهاية، صبحي خليل أكد إنه مرحب جدًا إنه يكرر التعاون مع كندة علوش في أي عمل جديد، ومنفتح على العمل مع مختلف الفنانين، وعايز رصيده الفني يفضل سبب في ترشيحه للأعمال.

يا ترى مين تاني من الممثلين محتاجين يغيروا ستايل أدوارهم زي ما صبحي عمل ودخل في مرحلة "العم"؟