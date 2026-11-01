مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته التاسعة: 60 عرض مسرحي و1500 فنان

ترفيه

مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته التاسعة عامل نقلة كبيرة وتجاوز كل التوقعات، وده اللي أكده الفنان أيمن عزب، اللي شايف إن المهرجان شهد طفرة في الدورتين الثامنة والتاسعة، خصوصاً في عدد العروض وفرص ظهور المواهب الشابة.

الأرقام بتقول إن المهرجان السنة دي وصل لـ 60 عرض مسرحي، في حين إن الدورة اللي فاتت كان فيها 33 عرضاً (وبحسب تصريح تاني للدكتور أشرف زكي كان العدد 35 عرضاً)، وده بيوضح رغبة الشباب الكبيرة في تقديم تجاربهم الفنية. المهرجان بيجمع حوالي 1500 فنان وفنانة من مختلف الأعمار، وأغلبهم من الشباب، والعدد ده كان أكبر بكتير وقت التقديم، وده خلى لجنة اختيار العروض في موقف صعب بسبب كثافة وتنوع المشاركات.

بخصوص التنظيم، النقابة بتستخدم مجموعة مسارح لاستضافة العروض دي، منها مسارح الفردوس، وطيبة 1 وطيبة 2، والنهار، ومسرح المعهد، ومسرح نهال سليم. أيمن عزب أشاد بجهود الدكتور أشرف زكي وفريق العمل في إدارة الحدث وتجهيز كل حاجة من أول خشبة المسرح لحد الصالات والمرافق، لأن استضافة العدد ده من العروض في أماكن مختلفة يمثل تحدي تنظيمي وفني كبير.

المهرجان مش بس عروض، ده كمان فيه تكريمات لفنانين سابوا بصمة في وجدان الجمهور. التكريمات بتشمل الراحلين نعيمة الصغير وأحمد عقل ويوسف عيد ومحمد الشرقاوي، بالإضافة للفنانين يوسف رجائي وسعيد الصالح وعلاء زينهم وعائشة الكيلاني، تقديراً لأدوارهم اللي أثرت في المشاهد حتى لو مكنتش في موقع البطولة المطلقة.

تفتكروا مين من المواهب الشابة اللي هتشارك السنة دي ممكن يكون النجم الجاي؟