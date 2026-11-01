محمد فراج رايح «حتة تانية» في نوفمبر

ترفيه

محمد فراج بيجهز نفسه عشان يبدأ تصوير مسلسله الجديد «في حتة تانية» في منتصف شهر نوفمبر، وهو حالياً في مرحلة التحضيرات النهائية عشان يقدم تجربة درامية جديدة ومختلفة ضمن مشواره الفني.

التصوير هينطلق أول ما يخلصوا تجهيز مواقع التصوير ويستقروا على التفاصيل الأخيرة للشخصيات، عشان يبدأوا ينفذوا أول مشاهد في المواعيد المحددة. وفراج معروف باهتمامه بتقديم الأدوار المختلفة اللي فيها أبعاد إنسانية ودرامية، وده خلاه يحقق حضور لافت عند الجمهور خلال السنين اللي فاتت.

العمل مش هيكون لوحده، لأن المسلسل هيشارك في بطولته صابرين، وأحمد مجدي، وسماح أنور، ومجموعة تانية من الفنانين. أما عن القائمين على العمل، فالمسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل.

صناع العمل شغالين دلوقتي على كل التجهيزات المطلوبة عشان يلحقوا ميعاد منتصف نوفمبر، ومن المتوقع إنهم يعلنوا عن باقي تفاصيل المسلسل وأسماء الأبطال اللي هيشاركو في الفترة الجاية.

تفتكروا «الحتة التانية» اللي فراج رايحها المرة دي هتكون مفاجأة ولا نمط متكرر؟