منة شلبي راجعة بـ «عنبر الموت» على شاهد

ترفيه

منصة شاهد حددت يوم ٢٦ نوفمبر ميعاد لعرض مسلسل «عنبر الموت»، وده هيكون مسلسل جريمة وإثارة من بطولة منة شلبي، ومكون من ١٢ حلقة بس.

الموضوع مش مجرد خيال، لأن المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية وجريمة هزت الرأي العام في مصر، وهي قضية الممرضة عايدة نور الدين اللي حصلت في الإسكندرية سنة ١٩٩٧، واتهمت وقتها بقتل أكتر من ٥٠ مريض في عنبر المستشفى اللي كانت شغالة فيه. الممرضة دي اتحكم عليها في الأول بالإعدام شنقاً، بس بعدها العقوبة اتخفضت للسجن المؤبد.

منة شلبي هتجسد في المسلسل شخصية ممرضة اسمها نادية، وبيشاركها البطولة كل من رشدي الشامي وعلي قاسم وأحمد خالد صالح وبسمة. العمل من إخراج كريم الشناوي، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم.