وائل الفشني في ساقية الصاوي يوم 21 نوفمبر

ترفيه

وائل الفشني هيحيي حفل غنائي يوم السبت 21 نوفمبر على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي. الحفلة هتكون ميكس بين أشهر أغانيه والقصائد اللي قلبت السوشيال ميديا الفترة الأخيرة.

هتسمعوا إيه في الحفلة؟

البرنامج اللي الفشني محضره بيعتمد على مجموعة من الأعمال والقصائد المختارة، ومن أبرز الحاجات اللي هتتقدم "أكاد من فرط الجمال" و"أدعوك في وحدتي" وغيرهم من القصايد والأغاني اللي الجمهور بيحبها.

بعيداً عن الساقية، الفشني كان في بودكاست "كلام في الفن" مع الكاتب محمد العسيري على قناة "الوثائقية"، واتكلم عن إعجابه بخامة صوت محمد رشدي وطريقة إلقائه، وشال محمد العزبي في الإيقاع الغنائي ووصف جيل الرواد إنهم أسماء عملاقة.

الفشني كمان عبر عن سعادته بالضجة والنجاح اللي حققه تتر مسلسل "الحشاشين" وتتر "بيت الرفاعي" في رمضان، وشايف إن توفيق ربنا ووجوده وسط عمالقة الفن في مصر هو اللي وصله للنجاح اللي مكنش متوقعه بالحجم ده.

تفتكروا إيه أكتر قصيدة ممكن تكسر الدنيا في الحفلة دي؟