فضل شاكر وابنه محمد يقلبون الدوحة في حفلة كتارا ويارا ترجع الذكريات

ترفيه

مسرح كتارا في الدوحة شهد ليلة استثنائية جمعت الفنان فضل شاكر وابنه الفنان محمد شاكر في حفل غنائي كبير، والجمهور كان في حالة تفاعل مش طبيعية مع كل فقرة، خصوصاً إن السهرة ما كانتش مجرد غناء، دي كانت ميكس بين الطرب ومواقف عفوية ومفاجآت فنية خلت الأجواء تولع.

بداية الحفل وطلة محمد شاكر

محمد شاكر هو اللي فتح السهرة بباقة أغاني متنوعة، لعب فيها على كل الأوتار، من الأغاني الحزينة لحد أغاني التفاؤل والفرح، وعبّر عن سعادته بوجوده في قطر وبالغناء أمام جمهورها.

ومحمد ما اكتفاش بالغناء، لكنه استغل المسرح عشان يوجه شكر خاص لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقدم له الشكر. الجمهور بدوره ما سابش محمد، وتفاعل معاه جداً خصوصاً وهو بيغني "يا غايب" و"سهران حبيبي"، وكان فيه حالة من العفوية في كلامه مع الحاضرين وهو مبهور بالجو، وعبّر عن إعجابه بالأجواء.

وقبل ما يخلص فقرته، محمد مهد الطريق لوالده بطلب من الجمهور يرحبوا بفضل شاكر، وهنا المسرح اتقلب تصفيق وهتافات، والإعلامية علا الفارس ما قدرتش تخبي إعجابها بمحمد وأشادت بأدائه.

فضل شاكر ومشاعر الحرية والامتنان

فضل شاكر صعد المسرح وسط ترحيب حار جداً، وبدأ وصلته بتحية لأهل قطر، لكن اللحظة الأكثر تأثيراً كانت لما وجه رسالة شكر قوية ومؤثرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال إنه لولاه ما عرف طعم الحرية.

فضل ما نسيش جمهوره العربي اللي سنده، وشكرهم لأنهم ما سابوهوش ولا لحظة، وبدأ يتفاعل مع الناس بطريقة مباشرة جداً، كان بيرفع الميكروفون للجمهور عشان يغنوا معاه، وبيشجعهم بالتصفيق.

خفة دم فضل ظهرت في رده على طلبات الجمهور اللي كان بيطمنهم إنه هيغني كل حاجة، وحتى لما واحدة من الحاضرات قالت له إن خالتها بتسلم عليه، رد بعفوية، والكل ضحك وتفاعل مع الموقف. وكان واضح إن فضل في حالة سعادة كبيرة، وكان بيرد على هتافات الجمهور بالتحية والمزاح.

مفاجآت الحفل: من الطفل المعجزة إلى يارا

الحفلة ما وقفتش عند فضل ومحمد، لأن كان فيه مفاجآت تقيلة. أولهم كان الطفل التركي أيتاش جونيور، الملقب بـ "الطفل المعجزة"، اللي طلع أبهر الكل بعزفه على آلة القانون. فضل شاكر استقبله بحب كبير واحتضنه وباسه، وأظهر إعجابه الشديد بموهبته وأدائه الموسيقي.

أما المفاجأة اللي رجعت الناس لسنين فاتت، كانت ظهور النجمة يارا على المسرح. يارا وفضل شاكر رجعوا يجمعهم الغناء بعد حوالي 20 سنة من تعاونهم، وقدموا مع بعض ديو "خدني معك" اللي كان ضربة وقتها، وكمان غنوا أغنية "روح".

يارا عبرت عن سعادتها الكبيرة بوجودها في الحفل وبغنائها مع فضل شاكر، وقالت له إنها كل مرة بتغني معه بتحس نفسها في دنيا تانية وبياخد منه طاقة إيجابية.

وقدم فضل شاكر وابنه محمد ديو "كيفك ع فراقي" على المسرح.

تفتكروا يارا وفضل شاكر ممكن يرجعوا يغنوا مع بعض تاني في ألبوم كامل ولا كانت مجرد لحظة نوستالجيا؟