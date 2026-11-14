مي عز الدين وأحمد تيمور بيحتفلوا بأول سنة جواز

ترفيه

مي عز الدين قررت تحتفل بالذكرى الأولى لجوازها من أحمد تيمور خليل، اللي كان عقد قرانهم في 11 نوفمبر 2025، وشاركت الفرحة دي مع المتابعين على إنستجرام.

مي نزلت مجموعة صور رومانسية جمعتها بزوجها، وطلت فيهم بفستان أحمر شيك، بينما اختار أحمد تيمور لوك هادي بقميص أبيض وبنطلون أسود. الصراحة الأحمر كان اختيار موفق جداً ومخلي الصور كلها طاقة حب.

يا رب دايماً مبسوطين وبنشوفهم في أحلى حالاتهم، تفتكروا مين من النجوم هيكون عنده احتفال مفاجأة الفترة الجاية؟