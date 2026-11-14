فرح باظ بجد.. الإعلان التشويقي لفيلم «ليلة باظت خالص» نزل

ترفيه

نزل الإعلان التشويقي لفيلم «ليلة باظت خالص»، وبدأ بلقطات سريعة فيها رقص وأجواء احتفالات صاخبة ومطاردات في الشوارع. الحكاية عن عريس وأصحابه بيقعوا في سلسلة مواقف مجنونة ومفارقات كوميدية وسط أزمة وقت ضائع، لدرجة إن الإعلان بيخلص بجملة «أنا كده فرحي باظ»، عشان يورينا ليلة الزفاف اللي اتحولت لفوضى وكوميديا سوداء، ومعاهم في المطاردات دي عربيات وتكاتك وشخصيات تنكرية غريبة.

الفيلم بيقدم قصة اجتماعية كوميدية معاصرة، وبيركز بأسلوب خفيف على قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي من خلال مواقف غير تقليدية. العمل من بطولة أحمد مالك، وميشيل ميلاد، وخالد الصاوي، وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، والأخير هو مخرج الفيلم أيضا.

تفتكروا مين أكتر واحد فيهم هيعرف يبوظ الفرح بجد؟