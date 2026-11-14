هدى المفتي قلبت كيان Vogue Arabia Ball في دبي بلوك ملكي

ترفيه

هدى المفتي مابتهزرش لما يكون الموضوع فيه شياكة، وده اللي عملته في حفل Vogue Arabia Ball في دبي. ظهرت هدى بفستان أسود بتفصيل كورسيه وبتطريزات ذهبية طولية، مع أكتاف منسدلة فيها كشاكش وتنورة طويلة طبقات فوق بعض، اللوك كان فيه فخامة واضحة.

الذكاء هنا كان في الإكسسوارات؛ هدى قررت تستغنى عن الحلقان خالص عشان تدي المساحة لعقد تشوكر ضخم، مجمع بين اللؤلؤ والأحجار السوداء والزخارف الذهبية، ودي كانت القطعة اللي نقلت اللوك لمنطقة تانية خالص وادتها طابع ملكي.

أما بالنسبة للمكياج والشعر، فكان الاختيار رايح للبساطة الشيك. اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بشكل عفوي مع خصلات نازلة على الوش، والمكياج جاء فنياً ومتناغماً؛ بلاشر وردي واضح مع حبيبات كريستال بتنور زوايا العين وروج وردي متناغم مع أجواء الحفل.

بعيداً عن السجادة الحمراء، هدى كانت موجودة في رمضان اللي فات في مسلسل "سوا سوا" مع أحمد مالك وسوسن بدر ونهى عابدين وشريف دسوقي ومجموعة تانية من الفنانين، والعمل كان من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج صباح إخوان.

بصراحة اللوك ده يدرس في فن اختيار القطعة الواحدة اللي بتشيل اللبس كله، تفتكروا التشوكر الضخم كان أنسب ولا كان ممكن تلبس حلقان؟