سيرة ذاتية وتسجيلات نادرة.. عيلة محمد عبد الوهاب بتحضر مفاجأة فنية

ترفيه

عيلة الموسيقار محمد عبد الوهاب قررت تفتح ملفات حياته من تاني، وبيجهزوا حالياً لعمل فني عن سيرته الذاتية. المشروع مش بس هيركز على مشواره الموسيقي، لكن الهدف منه تقديم حكايته والتحولات اللي وصلته لمكانته كواحد من أهم رموز الطرب العربي.

ابن الموسيقار أكد إن التحضيرات لسه شغالة، ولسه ما حسموش الشكل النهائي للمشروع ولا الأسماء اللي هتشارك فيه. بس المفاجأة إن العيلة عندها رصيد تسجيلات صوتية نادرة، فيها حكايات وذكريات بيحكيها عبد الوهاب بنفسه، ودي هتكون مصدر أساسي للعمل بجانب أوراق ومستندات تاريخية محفوظة عندهم.

مش بس كده، في وثائق ومعلومات جمعتها نهلة القدسي، زوجة الموسيقار، وسلمتها للشاعر فاروق جويدة، واللي استخدم جزء منها في كتاب اتكلم عن محطات في حياة عبد الوهاب وتفاصيل عن شخصيته بعيداً عن الأضواء.

أما بالنسبة للبطل اللي هيجسد الشخصية، فالموضوع لسه في مرحلة المفاضلة. ابن عبد الوهاب قال إن في أسماء مرشحة، بس لسه ما اختاروش الممثل اللي يقدر يجسد كل المراحل العمرية للموسيقار وينقل ملامحه وأسلوبه وحضوره الفني بدقة.

بصراحة، فكرة التسجيلات الصوتية دي هي اللي تخلينا نتحمس، لأننا هنسمع الحكاية من صاحبها مش مجرد كلام مكتوب.. تفتكروا مين الممثل اللي يقدر يملأ مكان عبد الوهاب من غير ما يحسسنا إنه بيقلده؟