مهرجان القاهرة السينمائي يفتح دورته 47 باحتفالات الـ 50 سنة وتكريمات عالمية

ترفيه

انطلقت فعاليات الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء الأربعاء برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط حضور كبير من نجوم السينما وصناع الأفلام من مصر والعالم. المهرجان اللي هيستمر لحد 20 نوفمبر الجاري، بيحتفل كمان بمرور 50 سنة على تأسيسه..

ذكريات سينمائية ورؤية حسين فهمي

حسين فهمي بدأ كلمته في حفل الافتتاح بموقف عاطفي وهو بيتكلم عن فيلم "شيء من الخوف" اللي أخرجه حسين كمال سنة 1969. ركز فهمي على مشهد فتح فؤادة الهويس لتروي الأرض العطشى، وشايف إن المشهد ده كان رمز لقدرة الفن والفكر والحكايات إنها توصل للناس وتأثر فيهم. وأكد إن الفيلم رغم مرور 57 سنة على إنتاجه، لسه حاضر في الذاكرة، وده في رأيه دليل على قدرة السينما المصرية إنها تأثر في أجيال مختلفة، ووصف السينما المصرية بأنها هتفضل "هويس للثقافة والحياة" ومنارة ثقافية للعالم. وبخصوص توقيت الاحتفال بنصف قرن على تأسيس المهرجان، أوضح فهمي إن الاحتفال ده بيجي في الدورة 47 لأن فيه ثلاث دورات سابقة لم تُقم. وفي نهاية كلمته، وجه الشكر لكل الجهات الداعمة، وخص بالذكر لجنة قطر للأفلام على دعمها للدورة الحالية.

جوائز الهرم الذهبي وإنجاز العمر

حفل الافتتاح كان مليان تكريمات لرموز السينما، وأبرزها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر اللي تسلمها مجموعة من المبدعين. السيناريست مدحت العدل استلم الجائزة وأهداها للفنان الراحل سامي العدل ولعائلة العدل اللي ساهمت في صناعة السينما والدراما المصرية على مدار 40 سنة، وكمان أهداها للمخرج خيري بشارة اللي وصفه بأنه والده الروحي، بالإضافة لزوجته. ومن ناحية تانية، تسلم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني نفس الجائزة، وعبر عن سعادته بزيارته الأولى للقاهرة، وقال إنه من أول ما وصل حس إنه في بيته وندم إنه ما زارهاش من زمان، لدرجة إنه أبدى رغبته في إنه يرجع يصور مشاهد من أعماله الجاية في القاهرة بعد ما لفتت نظره أماكن كتير فيها.

الفنان فاروق فلوكس كان هو التالت اللي تسلم جائزة إنجاز العمر، واتكلم في كلمته عن ذكريات بداياته الفنية، وأشار لنقطة مؤثرة وهي إنه بدأ مشواره في التمثيل في نفس المكان اللي بيتم تكريمه فيه دلوقتي، وأكد إن سعادته بالجائزة دي هتفضل مرافقة عمره كله.

تكريمات التميز ومواقف إنسانية

المهرجان كرم كمان المخرج المغربي نبيل عيوش بجائزة الهرم الذهبي التقديرية عن مسيرته السينمائية، وتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية. عيوش استعاد ذكريات مشاركته الأولى في المهرجان سنة 1998 بفيلمه الأول وهو لسه مخرج شاب. لكن كلمته كانت مركزة أكتر على الجانب الإنساني والقضية الفلسطينية، حيث نقل كلمات امرأة فلسطينية سمعها قبل أيام كانت بتقول إنها فقدت كل شيء بما في ذلك كرامتها، وإن العالم مبقاش يهتم بمعاناتها أو حتى بموتها. وأكد عيوش إن العالم عارف كويس إيه اللي بيحصل في فلسطين، وإن المجازر والتطهير العرقي مستحيل يتمحو من الذاكرة.

أما الفنان آسر ياسين، فكان نصيبه جائزة فاتن حمامة للتميز. ياسين عبر عن سعادته الكبيرة بالتكريم وشكر زملائه اللي شاركوه مشواره الفني، ورجع بالذاكرة لبداياته من أول دور قدمه وأول مرة يستعد فيها لشخصية سينمائية. وأبدى اعتزازه إن الجائزة تحمل اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، واتمنى إن يجي يوم وتكون فيه جوائز بتشيل أسماء فنانين من جيله،

لمسات وفاء وفيلم الافتتاح

المهرجان مكنش مجرد تكريمات للأحياء، لكن كان فيه فقرة مخصصة لاستعادة ذكرى فنانين وصناع سينما راحلين تقديراً لإسهاماتهم، ومنهم المطرب هاني شاكر، والفنانين عبد الرحمن أبو زهرة، عبد العزيز مخيون، محمد التاجي، سهام جلال، ومحمد مرزبان، بالإضافة للموسيقار هاني شنودة والمنتجين حسام علوان ومحمد كارا.

وفي ختام الليلة، اتعرض الفيلم الأمريكي "أنا أؤدي دور روكي" (I Play Rocky) للمخرج بيتر فاريلي، الحائز على جائزتي أوسكار، وهو الفيلم اللي اختاره المهرجان ليكون فيلم افتتاح الدورة ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

تفتكروا مين من جيل آسر ياسين يستاهل فعلاً تكون فيه جائزة باسمه في المستقبل؟