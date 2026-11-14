لوسي تطمن جمهورها بعد عملية جراحية طارئة وتكشف حقيقة اعتزالها

ترفيه

الفنانة والراقصة لوسي تعرضت لوعكة صحية مفاجئة بعد ما وقعت على ظهرها في بيتها، والموضوع كان محتاج تدخل سريع فنقلتها للمستشفى وعملت عملية جراحية فورية عشان يتفادوا أي مضاعفات خطيرة في العمود الفقري بعد ما شافوا الأشعة والفحوصات.

لوسي طمنت كل اللي بيحبوها وأكدت إنها خرجت من المستشفى خلاص، وحالياً بتقضي فترة نقاهة وبتعمل جلسات علاج طبيعي في بيتها تحت إشراف طبي مكثف.

وبالمرة، لوسي ردت على الإشاعات اللي انتشرت عن اعتزالها التمثيل، وقالت إن كلامها عن الاعتزال مكنش قرار نهائي، دي كانت مجرد فترة تفكير وتأمل بسبب قلة العروض الفنية والسيناريوهات الكويسة اللي بتتقدم لها من شركات الإنتاج في الوقت الحالي.

لكن لوسي أكدت إن حبها للفن والتمثيل هو اللي مانعها إنها تبعد بسهولة عن الشاشة وعن الجمهور اللي دعمها طول سنين مسيرتها، خصوصاً إنها قدمت أعمال معروفة زي "أرابيسك" و"زيزينيا" و"ولي العهد"، بجانب أفلام ومسرحيات كتير.

طبعاً الخبر عمل حالة قلق بين زمايلها في الوسط الفني والجمهور، والكل بدأ يبعت رسائل دعم وتمنيات بالشفاء على السوشيال ميديا، وتصريحاتها عن نقص الأدوار المناسبة فتحت كلام من تاني عن التحديات اللي بتواجه الفنانين الكبار في إنهم يلاقوا أدوار تليق بتاريخهم.