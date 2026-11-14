جثة حية.. إزاي عمرو محمود ياسين بيطبخ دراما الجريمة في القصة الكاملة؟

ترفيه

المؤلف عمرو محمود ياسين اختار الحكاية دي بالذات من وسط قصص كتير مستوحاة من أحداث حقيقية، والسبب ببساطة هو التعقيدات النفسية اللي لقاها في الشخصيات، سواء كان الجاني أو الضحية. بالنسبة له، الأبعاد النفسية دي كانت مثيرة للاهتمام جداً، وده اللي خلاه يقرر يسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والنفسية اللي بتحرك الأحداث.

بس خلينا نكون صرحاء، مفيش مؤلف بينقل الواقع «كوبي بيست». عمرو محمود ياسين وضح إن الحكاية مش بتقدم زي ما حصلت بالظبط؛ هو بيحتفظ بالنقاط الأساسية بس، وبيدي لنفسه مساحة حرية كمؤلف عشان يبني دراما الشخصيات ويخلق الأجواء المناسبة. الفكرة هنا إن الحكاية «مستوحاة» من الواقع مش توثيق ليه، وده اللي بيخلي العمل له طعم درامي مختلف.

أما عن سر اسم «جثة حية»، فالمؤلف اعترف إن الاختيار كان مقصود عشان يكون لافت للنظر، والاسم مرتبط بمعاني ودلالات معينة جوه الحكاية. وطبعاً، عشان ميبوظش المفاجأة، رفض يكشف التفاصيل دي دلوقتي، وسابنا نكتشف الدلالات دي بنفسنا من خلال متابعة الأحداث.

لو بصينا على طريقة شغل عمرو محمود ياسين، هنلاقي إن خبرته في نوعية الأعمال دي مش من فراغ، لأنه كتب قصص مختلفة في المواسم الأربعة من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وسبق له تناول الجريمة في حكاية الجاني بعد يومين مع هاني سلامة، واللي كانت بتدور برضه حول جريمة قتل ولغز مجهول الفاعل. ومن هنا بيجي التحدي الأكبر اللي بيواجهه في كل عمل: إزاي يخلي المشاهد يصدق اللي بيشوفه ويتفاعل مع الشخصيات ويعيش جوا الحكاية، لأن «الصدق» هو المفتاح الحقيقي للنجاح في نظره.

عشان يحقق المصداقية دي، عمرو محمود ياسين بيتبع منهج معين في بناء العالم الدرامي. هو بيشوف إن المؤلف بيعمل اتفاق ضمني مع المشاهد على طبيعة العالم اللي بيقدمه، سواء كان العالم ده واقعي، خيالي، أو حتى فانتازيا وخيال علمي. القاعدة الذهبية هنا هي إن المؤلف لازم ميتناقضش مع القوانين اللي هو حطها لنفسه في البداية؛ يعني مينفعش يقدم عمل قايم على الغموض والجريمة وبعدين يقلب فجأة لكوميديا، أو يبدأ بعالم واقعي وتظهر فيه حاجات غير منطقية بدون مبرر درامي. الحفاظ على مصداقية العالم ده من البداية للنهاية هو التحدي الحقيقي اللي بيسعى ليه.

أما عن كواليس اختيار الممثلين، فالعملية مشيت بخطوات محددة. في البداية، كتب عمرو محمود ياسين السيناريو من غير ما يفكر في ممثل أو ممثلة بعينهم. بعد ما خلص الكتابة، قعد مع حسام علي ومجدي الهواري، وبدأوا يفكروا في الأسماء اللي تقدر تعبر عن كل شخصية بدقة. النتيجة كانت اختيار أربعة فنانين، وكانوا هم الترشيحات الأولى من البداية؛ يعني مكنش فيه تجارب أو عرض أدوار على أسماء تانية وبعدين اللجوء لبدائل. الممثلين دول انسجموا جداً مع الأدوار، وحسوا إن الشخصيات مناسبة ليهم وكان عندهم حماس كبير لتقديمها.