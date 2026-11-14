أسماء جلال بطلة مطلقة لأول مرة في رمضان 2027 بمسلسل «ميس هناء»

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بدأت أسماء جلال تصوير أولى مشاهد مسلسل «ميس هناء» يوم الجمعة 13 نوفمبر، بعد ما خلصت فترة التحضيرات الفنية. المسلسل ده هيكون أول بطولة مطلقة لأسماء جلال في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2027 عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قبل ما التصوير يبدأ، الفنانين اللي ليهم أدوار رئيسية في العمل عملوا بروفات ترابيزة في الأيام اللي فاتت. أسماء جلال كانت مشغولة الفترة اللي فاتت بتصوير فيلمها الجديد «الفيل ع الدرفيل» مع أحمد فهمي، ده غير ارتباطها بعرض مسرحي الشهر اللي فات، لكنها دلوقتي تفرغت تماماً للمسلسل.

مسلسل «ميس هناء» بيتكون من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة TVision للمنتج طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح وإخراج سلمى الكاشف. وبالنسبة لـ «الشلة» اللي هتشارك أسماء البطولة، القائمة فيها: أحمد خالد صالح، فيدرا، سما إبراهيم، أحمد رضوان، سارة عبد الرحمن، ودونا إمام، بالإضافة للطفلين آسر أحمد حمدي وحسين معتز.

وعلى سيرة السينما، أسماء لسه مخلصة تصوير فيلم «الفيل ع الدرفيل» اللي بيجمعها بأحمد فهمي، وبيشارك فيه حاتم صلاح ورحاب الجمل وغادة إبراهيم، مع ظهور خاص لنجوم زي عمرو يوسف، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، وميشيل ميلاد، والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج أحمد عبد الوهاب.

الرجوع للدراما الرمضانية لأسماء جلال جاي بعد غيابها عن الموسم اللي فات، لأن آخر عمل رمضاني ليها كان في 2025 في مسلسل «أشغال شقة جداً» مع هشام ماجد ومصطفى غريب وأحمد عبد الوهاب وشيرين وسلوى محمد علي وحازم إيهاب، وهو عمل كوميدي من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.