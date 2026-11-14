تريبل إتش يبعت تحية لأهالي شبرا والمنوفية في فيديو مفاجئ من نيويورك

ترفيه

في لقطة غير متوقعة خالص، وجه تريبل إتش، أسطورة المصارعة العالمية والمسؤول عن المحتوى الإبداعي في اتحاد WWE، تحية خاصة لسكان منطقتي شبرا ومحافظة المنوفية. الفيديو ده اتصور في نيويورك خلال فعالية رياضية، لما تريبل إتش قابل شاب مصري مقيم في الولايات المتحدة واستجاب لطلبه إنه يبعت رسالة للمنطقتين دول، وده اللي خلى الفيديو ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وتكون ردود الفعل عليه كوميدية جداً على وصول تحية نجم عالمي لشبرا والمنوفية.

تريبل إتش ظهر في المقطع وهو بيقول بوضوح: «أنا تربل إتش بوجه تحية لأهالي المنوفية وشبرا»، وكانت رسالة قصيرة لكنها عملت تفاعل كبير بين محبين المصارعة الحرة في مصر، خصوصاً إن الموقف كان بسيط وعفوي جداً، والناس ركزت في تعليقاتها على سرعة استجابة المصارع الأمريكي للطلب الغريب ده.

كواليس الفيديو من داخل نيويورك

الشاب اللي صور الفيديو اسمه عبد الله، وهو مصري مقيم في أمريكا، وهو اللي حكى تفاصيل اللي حصل قبل ما الفيديو ينتشر. عبد الله مكنش مسافر نيويورك مخصوص عشان يقابل تريبل إتش، لكنه كان شغال «مشرف طوارئ» في مؤتمر رياضي بيتعمل كل سنة. استغل عبد الله فترة هدوء في الشغل وهو في مقر الفعالية، وقرر يقرب من تريبل إتش ويطلب منه يصور رسالة قصيرة لأهالي شبرا والمنوفية.

سبب اختيار المنطقتين دول تحديداً هو ارتباط عبد الله الشخصي بيهم، لأن عنده أفراد من عيلته وأصدقاء عايشين هناك. تريبل إتش وافق على الطلب ده بكل بساطة وعفوية ومن غير أي ترتيبات مسبقة، وده اللي خلى اللحظة تتحول من مجرد لقاء سريع في الشغل لمقطع فيديو متداول على كل المنصات.

مفيش أخبار عن زيارة لمصر

عشان نكون واضحين ونوقف التوقعات، الفيديو ده مكنش جزء من أي نشاط رسمي لتريبل إتش في مصر، ولا كان إعلان عن زيارة جاية له للقاهرة أو المنوفية. كمان المقطع مكنش ترويج لأي عرض جديد لاتحاد WWE أو أي نشاط تجاري، بل كان مجرد رسالة ودية وشخصية استجاب فيها النجم لطلب شاب مصري عشان يسلم على أهله وأصحابه.

القصة كلها بدأت بمبادرة شخصية من عبد الله وهو في مكان عمله، وانتهت بفيديو بسيط بيأكد إن تريبل إتش عنده جانب مرن وعفوي مع الجمهور، بعيداً عن أي خطط رسمية للاتحاد داخل مصر.

مين هو تريبل إتش بعيداً عن الحلبة؟

للي مش عارف، تريبل إتش هو الاسم الرياضي لبول مايكل ليفيسك، واحد من أهم النجوم في تاريخ المصارعة الاحترافية داخل اتحاد WWE. تريبل إتش قدر يحقق بطولة العالم 14 مرة خلال مسيرته، ودخل في مواجهات تاريخية خلت اسمه معروف عالمياً قبل ما يقرر يعتزل المصارعة في الحلبة وينتقل للشغل الإداري.

حالياً، هو بيشغل منصب رئيس المحتوى في WWE أو الـ Chief Content Officer. ومسؤوليته في المنصب ده كبيرة، لأنه بيشرف على كل الجوانب الإبداعية للعروض، وبيدير العلاقات مع المواهب والفعاليات المباشرة، ده غير تطوير المصارعين اللي بيظهروا على الشاشة. أما بالنسبة لتكريمه، فهو انضم لقاعة مشاهير WWE كفرد في سنة 2025، وكان قد دخلها قبل كده في سنة 2019 ضمن مجموعة D-Generation X.

بصراحة، حركة تريبل إتش دي تثبت إن مفيش حاجة مستحيلة، وممكن تلاقي نفسك في شبرا والمنوفية بس بتلقى تحية من رئيس محتوى الـ WWE في نيويورك. يا ترى مين فينا يقدر يخلي نجم عالمي يسلم على منطقته كده؟