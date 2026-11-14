جيني بتكسر الدنيا وتوصل للمركز الثالث في بيلبورد

ترفيه

جيني من فرقة بلاك بينك مش بتبطل مفاجآت، لأن أغنيتها المشتركة مع الفرقة الأسترالية تام إمبالا «دراكولا» طلعت للمركز الثالث في قائمة بيلبورد هوت 100 في القائمة اللي صدرت يوم الثلاثاء 11 نوفمبر. الأغنية زقت نفسها مركزين لفوق بعد ما كانت في المركز الخامس الأسبوع اللي قبله، وكده بتكمل أسبوعها الـ 58 على التوالي في القائمة.

الحركة دي خلت جيني تتعادل مع زميلتها روزي في أعلى مرتبة وصلت لها فنانة كي-بوب في القائمة، ومحدش سبقهم غير الثلاثي اللي غنوا «غولدن» من فيلم «فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين» اللي تصدرت القائمة. بصراحة، الريمكس اللي نزل في فبراير هو اللي رجع للأغنية الحياة وخلاها تفرقع على منصات الفيديوهات القصيرة، رغم إنها كانت نازلة أصلاً كأغنية لتام إمبالا في أكتوبر السنة اللي فاتت.

وبسبب الاستمرار ده في القائمة، الكل مستني يشوف هل جيني هتاخد ترشيح لجائزة غرامي الأسبوع الجاي ولا لأ.

بالنسبة لبقية القوائم، أغنية «أنيمال» لفرقة كاتساي نزلت 5 مراكز ووقفت عند المركز 32 في أسبوعها الـ 15. أما في قائمة بيلبورد 200 للألبومات، فرقة إيليت دخلت لأول مرة في المركز السادس بألبوم «بريك إيفن»، وفرقة آيف دخلت في المركز 126 بألبوم «لوكس كان كيل».

كمان موسيقى فيلم «صائدات الشياطين» على نتفليكس جت في المركز 31، وألبوم «أريرانغ» لفرقة بي تي إس وصل للمركز 62. وفي نفس القائمة، فرقة كاتساي حلت في المركز 65 بألبوم «وايلد»، بينما فرقة ستراي كيدز جت في المركز 139 بألبوم «ذيس آند ذات».

تفتكروا جيني هتخطف الغرامي المرة دي؟