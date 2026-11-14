ريحة التلاجة مقلبة كيانك؟ 5 حركات تخليها فلة في ثانية

لايف ستايل

كلنا عارفين اللحظة المرعبة لما تفتح باب التلاجة وتلاقي ريحة غريبة استقبلتك بدل الفراشة اللي كنت مستنيها. الحقيقة إن التلاجة مكان بتتجمع فيه روائح كتير ومختلفة كل يوم، بداية من الأكل المطبوخ والخضروات، لحد الجبنات والصلصات، وطبعاً الأكلات اللي بننساها فترة طويلة فبتبدأ تعمل ريحة مش لطيفة.

بدل ما تروح فوراً للمنظفات الكيماوية القوية، ممكن تجرب شوية حركات بسيطة ورخيصة جداً وبمكونات غالباً موجودة عندك في المطبخ دلوقتي. دي خطوات صغيرة بس مفعولها كبير وهتخلي ريحة التلاجة مقبولة ومريحة كل ما تفتحها.

أسلحة طبيعية من المطبخ

أول وأشهر حركة ممكن تعملها هي استخدام بيكربونات الصودا. كل اللي عليك إنك تحط كمية صغيرة منها في بولة صغيرة أو علبة مفتوحة وتحطها على رف في التلاجة. ميزة الصودا إنها بتساعد في امتصاص بعض الروائح اللي بتطلع من الأكل، وعشان تاخد أحسن نتيجة، لازم تفتكر إنك تغيرها كل فترة.

لو عايز إحساس بالنظافة والانتعاش، يبقى الليمون هو الحل. ممكن تقطع ليمونة نصين وتحطها في طبق صغير جوه التلاجة، وريحتها هتدي نوتة منعشة للمكان. ولو مش عايز تضيع ليمونة كاملة، ممكن تستخدم قشور الليمون بس، وبكده تكون استفدت بحاجة كنت هترميها في الزبالة.

أما لو بتحب الروائح القوية والدافية، فحبوب القهوة أو القهوة التركي بتعمل مفعول السحر. حط شوية قهوة في بولة صغيرة وسيبها في التلاجة، وريحتها النفاذة هتساعد في تقليل الروائح الوحشة وتغير جو التلاجة تماماً.

ولو عايز ريحة مسكرة وهادية، جرب حركة الفانيليا. حط نقطتين من خلاصة الفانيليا على قطنة، وحط القطنة دي في طبق صغير جوه التلاجة. الفانيليا بتسيب ريحة رقيقة بتخلي تجربة فتح باب التلاجة ممتعة أكتر.

الأساس هو النظافة والترتيب

رغم إن كل الحركات دي مفيدة، بس لازم نتفق إن الأساس عشان التلاجة تفضل ريحتها حلوة هو التنظيف الصح. لازم تشيك على الأكل اللي جوه بانتظام، وأي حاجة باظت تترمي فوراً. كمان لازم تنظف أي بقع سوائل أو أكل وقع على الرفوف أول بأول، لأن التلاجة النظيفة مش هتحتاج مجهود كبير عشان تفضل ريحتها فريش.

عشان تتجنب الروائح دي من الأساس، حاول تخزن الأكل في علب مقفولة كويس، وبلاش تسيب الأكل المطبوخ مكشوف. كمان لازم تفتش في ظهر الرفوف كل فترة عشان مفيش حاجة تتنسى وتتحول لمصدر ريحة. في الآخر، التلاجة اللي ريحتها حلوة مش محتاجة حلول معقدة، شوية اهتمام وعادات ذكية مع مكونات بسيطة هتخلي مطبخك أنظف وتلاجتك ترحب بيك كل يوم.

تفتكروا إيه أكتر حاجة ممكن تسبب ريحة وحشة في التلاجة وبنكتشفها متأخر؟