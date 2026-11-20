ترفيه

الشحات مبروك عبّر عن سعادته بمشاركته في مسلسل "180" اللي بيقوم ببطولته عمرو يوسف، وشايف إن التجربة دي محطة مميزة في مشواره الفني عشان المسلسل فيه طابع درامي وإنساني مختلف.

الشحات بيجسد شخصية بتعتمد على التمثيل والبعد الإنساني، في ظهور بيبرز جوانب تمثيلية بعيدة عن النمط المعتاد، وهو متحمس جداً للدور وطبيعته.

أما عن التعامل مع عمرو يوسف في الكواليس، فالشحات وصفه بأنه اكتشاف على المستوى الإنساني، وقدّر الاحترام والتقدير المتبادل اللي لمسه منه في موقع التصوير، إلى جانب موهبته وحضوره المميز.

تفتكروا الشحات مبروك هيقدر يبهرنا في التمثيل زي ما أبهرنا في الجيم؟