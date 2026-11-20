ترفيه

الفنان أحمد العيسوي قرر يشارك جمهوره لحظاته الرومانسية مع زوجته الفنانة إيناس عز الدين في عيد ميلادها اللي كان يوم الخميس 19 نوفمبر، ونشر مجموعة صور بتجمعهم على فيسبوك مع رسالة مؤثرة.

العيسوي عبر عن اعتزازه بمسيرة جوازهم اللي استمرت 23 سنة من الحب والاستقرار، وكتب لزوجته: "اليوم عيد ميلاد زوجتي وأم أبنائي النجمة الغالية إيناس عز الدين، 23 سنة في حب وأمان واستقرار من عند الله، كل سنة وأنتِ في قلبي، كل سنة وأنتِ منورة حياتي، عيد ميلاد سعيد وعقبال مليون سنة يا أم الغاليين".

من ناحيتها، إيناس عز الدين ردت على كلام زوجها بتقدير وحب كبير وقالت له كلمات حب وتقدير ودعت له بالحفظ.

وإلى جانب احتفالات زوجها، إيناس شاركت جمهورها هي كمان رسالة خاصة عبر صفحتها على فيسبوك، عبرت فيها عن امتنانها لبداية سنة جديدة في حياتها، وطلبت من ربنا يكتب لها الخير والبركة في اللي جاي، ودعت أن يبارك الله لها في أولادها وفي عامها الجديد.

المنشور شهد تفاعل كبير من أصدقاء إيناس اللي دخلوا يهنؤوها ويتمنوا لها سنة كلها سعادة ونجاح، وإن ربنا يديم عليهم الحب والاستقرار الأسري.