ترفيه

عمرو دياب هيحيي حفل غنائي في لندن يوم 20 ديسمبر، في سهرة فنية مستنيها جمهوره من الجاليات العربية ومحبيه في أوروبا. الحفلة دي مش مجرد غناء، لأن الهضبة بيجهز لها مفاجآت فنية واستعراض لأبرز محطاته الغنائية، ومتوقع إن الحضور يكون ضخم لأن حفلاته بره مصر دايماً بتشد انتباه كبير.

الجمهور مستني يستمتع بباقة من أشهر أغاني عمرو دياب اللي عملت نجاحه، ده غير مجموعة من أعماله الجديدة اللي حققت تفاعل واسع. وبكده بيأكد دياب وجوده القوي على الساحة الغنائية العربية والعالمية، وقدرته إنه يواكب التطورات الموسيقية ويحافظ على شعبيته سنين طويلة.

وعشان نكون ملمين بالوضع، آخر ألبومات الهضبة كان "حبيتك"، وده الألبوم رقم 36 في مسيرته اللي استمرت أربعين سنة. الألبوم فيه 12 أغنية، وتعاون فيه مع شعراء زي أيمن بهجت قمر وتامر حسين ومصطفى حدوتة وروزام وأمير طعيمة ومصطفى البرنس ومنة القيعي. أما التلحين فكان من نصيب عمرو مصطفى ومحمد يحيى وإيهاب عبد الواحد ونادر نور وأدهم بهجت قمر، والتوزيع كان من أحمد ابراهيم وعادل حقي وأسامة الهندي. وبالنسبة للتفاصيل الفنية، أمير محروس عمل هندسة الصوت والميكساج والماستر، وشيري شكري كانت المسؤولة عن التسجيل الصوتي، وكريم نور صور الغلاف والأغاني.

تفتكروا إيه المفاجآت اللي ممكن يعملها الهضبة في لندن المرة دي؟