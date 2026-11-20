ترفيه

ريم سامي ظهرت بإطلالة شيك جداً في واحد من عروض الأزياء اللي اتعملت في مدينة إسطنبول بتركيا. ريم اختارت فستان أسود طويل "أوف شولدر" بتفاصيل بتلمع، وكملت اللوك بإكسسوارات ذهبية وشعر مرفوع ومكياج أبرز ملامحها، وطلعت بمظهر بسيط وأنيق لايق جداً على أجواء العرض.

بعيداً عن الموضة، ريم بتجهز حالياً لدخول تجربة درامية جديدة في مسلسل "تمكين"، اللي بيجمعها بالنجم عمرو سعد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. المسلسل ده مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، وريم هتصور مشاهدها في العمل خلال الأيام القليلة الجاية.

وكانت ريم حققت نجاحاً في رمضان اللي فات من خلال مسلسل "علي كلاي"، اللي شارك في بطولته أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، وكان من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

يا ترى ريم وعمرو سعد هيعملوا كيمايا حلوة في "تمكين" ولا لسه بدري نحكم؟