ترفيه

الفنانة نادية الجندي اتكرمت بجائزة في الدورة السادسة من مهرجان "The EMIGALA Awards" اللي اتعمل في دبي يومي 14 و15 نوفمبر، وعبّرت عن سعادتها بيها.

نادية الجندي قالت إن التكريم ده له مكانة خاصة في مشوارها الفني، عشان مرتبط بحاجة كانت مهتمة بيها جداً وهي الأزياء وتصميم الملامح البصرية للشخصيات اللي قدمتها على الشاشة. وأوضحت إن الجائزة مختلفة عن باقي التكريمات اللي أخدتها، وإنها كانت دقيقة جداً في اختيار تفاصيل لبس كل شخصية، وإن الأزياء مش مجرد مظهر خارجي لكنها جزء أساسي من تكوين الشخصية.