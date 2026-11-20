ترفيه

تامر حسني نزل فيديو على فيسبوك وهو بيغني مع شيرين عبد الوهاب أغنية "لو خايفة" من برنامج مع الإعلامية هالة سرحان، عشان يفكر الجمهور ببداياتهم الفنية مع بعض.

تامر سأل متابعيه عن مدى تذكرهم للأغنية، وكشف إن ده كان أول ألبوم مشترك في حياتهم، وكان اسمه تامر وشيرين ومن إنتاج نصر محروس. الألبوم كان فيه 10 أغاني، 4 تامر غناها لوحده، و4 شيرين غنتهم لوحدها، بالإضافة لدويتو "لو خايفة" و"لو كنت نسيت".

تامر وجه رسالة شكر وتقدير لنصر محروس وعائلته، وأكد اعتزازه بفضلهم عليه. وقال إنه لحد دلوقتي مش قادر يستوعب إزاي نصر محروس قدر يكتشف تامر وشيرين من وسط مصر كلها ويقدمهم للجمهور في ألبوم واحد.

التعاون ده كان في سنة 2002 في ألبوم "فري ميكس 3"، وكانت تجربة إنتاجية مختلفة وقتها، هدفها تقديم صوتين جديدين مع إعطاء كل واحد مساحة مستقلة لإبراز موهبته، وكانت دي المحطة اللي انطلق منها الاتنين لنجوميتهم قبل ما كل واحد يكمل مشواره الفني لوحده.

يا ريت نرجع لبساطة أغاني 2002 دي تاني، تفتكروا مين فينا لسه حافظ كلمات "لو خايفة"؟