ترفيه

أطلق المطرب والملحن أحمد زعيم فيديو كليب أغنيته الجديدة «واحدة كدابة»، اللي جمعت بين كلمات درامية وطابع موسيقى الفلامنكو. الأغنية من كلمات محمد يونس وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم، وميكس وماستر خالد سند، فيما تولى مارك سمير إخراج الكليب من توزيع شركة Digital Sound.

زعيم كشف إن الكليب فيه تفاصيل مختلفة ومفاجأة مرتبطة بـ «إفيه» مستخدم حاليًا في المزيكا للجمهور. وواستعان بموديلز من الأرجنتين وإسبانيا في مشاهد تمثيلية جمعته بيهم حسب رؤية المخرج. زعيم أعرب عن رضاه عن النتيجة النهائية، وشكر المخرج مارك سمير لإنه طبق كل اللي فكروا فيه بشكل ممتاز، وأتمنى إن الكليب ينال إعجاب الناس.

وبالنسبة للي مش عارف أحمد زعيم، فهو محقق نجاح كبير مؤخرًا كملحن، خصوصًا مع أحمد سعد في أغنية «والله زمان» من ألبوم «الموسيقى العربية» اللي وصلت للتريند، ودي كانت ثاني تعاون بينهم بعد نجاح تريو «يا عراف» من ثلاث سنوات مع المطرب التونسي نوردو. كمان زعيم تعاون مع إليسا في أغنيتها «سهلة الأذية» ضمن ألبومها الرابع عشر «اليسار»، وهي أغنية درامية رومانسية.

أما كلمات «واحدة كدابة» فبتحكي عن خيبة الأمل في شخصية كانت قريبة جدًا، وبتقول: «واحدة كدابة ووعود كدابة.. أيامنا وليالينا كانت فترة كدابة»، وبيعبر فيها عن زعله إنه صدقها.

بصراحة ميكس الفلامنكو مع الدراما دي حركة جريئة، يا ترى هتخلينا نرقص ولا نعيط؟