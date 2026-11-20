ترفيه

يانغو بلاي بتجهز لعرض مسلسل "عالم افتراضي"، وهو عمل دراما اجتماعية وإثارة بيلعب على وتر تأثير السوشيال ميديا والفجوة الكبيرة بين الآباء وجيل زد، وإزاي العالم الرقمي بقى بيتحكم في حياة الأجيال الجديدة.

المسلسل بيقوم ببطولته فتحي عبد الوهاب ومحمد علاء "جاميكا"، ومعاهم نهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، بجانب وجوه جديدة. العمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج أحمد خالد، ومن إنتاج سالي والي في S Productions.

القصة بتنطلق من سؤال قريب من كل بيت عن مدى معرفتنا الحقيقية بالأشخاص اللي بنحبهم. ومن خلال شخصيات من أجيال وخلفيات مختلفة، المسلسل بيستعرض مشاعر الاحتياج للتفاهم، واختيارات ممكن تختبر علاقة الواحد بنفسه وباللي حوله، في إطار بيجمع بين التوتر واللحظات الإنسانية.

وعلى ذكر فتحي عبد الوهاب، فده بعد مشاركته في مسلسل "بطل العالم" مع عصام عمر وجيهان الشماشرجي.