ترفيه

أحمد فهمي قرر يدخل المنافسة الدرامية في رمضان 2027 بمسلسل جديد اسمه «نجم الموسم»، لأن العمل هيكون 15 حلقة بس، في تجربة درامية قصيرة تتناسب مع طبيعة الموسم الرمضاني.

اللي يشد في الموضوع هو الكاست، لأن المسلسل بيجمع أحمد فهمي مع ياسمين رئيس في عمل واحد، ومعاهم بيومي فؤاد، وعمرو عبد العزيز، وأحمد رمزي، وكريم عبد الخالق، ده غير مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف اللي هيظهروا في العمل.

بخصوص المواعيد، تصوير المسلسل هيبدأ الأسبوع المقبل، ومن المتوقع إن تفاصيل أكتر عن الشخصيات والأحداث تتكشف أول ما التصوير ينطلق.

العمل من تأليف ورشة Exi وإخراج حسين المنباوي، وبإنتاج شركة سينرجي. إحنا دلوقتي في انتظار نشوف الكيميا بين فهمي وياسمين رئيس هتوصل لفين في «نجم الموسم» .

تفتكروا نظام الـ 15 حلقة هيكون أحلى ولا المسلسلات الطويلة هي اللي بتكسب دايما؟