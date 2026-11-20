ترفيه

المخرج أبو بكر شوقي اختار أغنية «الوطن الأكبر» عشان تكون موجودة في بداية ونهاية فيلم «القصص»، وقال إن الأغنية دي بتمثل حالة خاصة جداً بالنسبة له عشان مرتبطة بذكرياته من وهو طفل، خصوصاً إنه نشأ في فترة التسعينيات اللي كانت الأغنية دي مسيطرة فيها.

الفيلم مفيش فيه موسيقى تصويرية أصلية من تأليف موسيقار، لكنه بيعتمد بالكامل على الأغاني والموسيقى المرتبطة بالفترات الزمنية اللي بتدور فيها الأحداث. العمل بيتحرك عبر خمس فترات زمنية مختلفة، وكل مرحلة ليها مزيكتها وأغانيها اللي بتعكس طبيعة الثقافة والتغيرات اللي حصلت في المجتمع وقتها.

شوقي أكد إنه كان حريص جداً على استخدام حوالي 30 أغنية جوه الفيلم، بحيث كل واحدة بتعبر عن المرحلة الزمنية اللي بتظهر فيها. وأوضح إنه كان محظوظ إن فريق الإنتاج وافق على الفكرة دي، رغم إن استخدام الأغاني بيحتاج تكلفة كبيرة.

وبالنسبة لأغنية «الوطن الأكبر»، فالمخرج بيحبها جداً وكان سعيد بوجودها، وشايف إن حضورها في الأول وفي الآخر بيربط بداية العمل بنهايته ويديله بناء دائري.

أما عن كواليس تصوير مشهد أغنية «زحمة يا دنيا زحمة»، فحكى شوقي إن الأغنية كانت شغالة فعلاً في موقع التصوير، والمشهد مكنش محتاج أي بروفات مسبقة، لأنهم سابوا الممثلين يتفاعلوا ويرقصوا براحتهم على أنغام الأغنية، وتم تصوير المشهد ده باستخدام كاميرتين.

تفتكروا مين تاني من المخرجين بيعرف يلعب على وتر النوستالجيا كده؟