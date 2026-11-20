ترفيه

الفنانة سلوى عثمان انضمت رسمياً لأبطال مسلسل «أبو الدهب» اللي هيتعرض في رمضان الجاي. المسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج محمد أسامة وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، ومعه نيللي كريم، ورياض الخولي، وأحمد بدير، وأحمد صفوت، وإسلام جمال، ومجموعة تانية من الفنانين.

مش بس كده، سلوى خلصت كمان تصوير دورها في مسلسل «قلب شمس» اللي هيتعرض برضه في رمضان. المسلسل ده رومانسي ومن تأليف وإخراج محمد سامي في أول تجربة تمثيلية ليه، وبيشارك في بطولته يسرا، ودرة، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وانتصار، وسوسن بدر، وبسنت شوقي، وإدوارد، ومنة فضالي، وأحمد وفيق، وعمرو وهبة، ونور إيهاب، وأشرف زكي.

شكلنا كده هنشوف سلوى عثمان في كل بيت في رمضان الجاي، تفتكروا مين في المسلسلين ده هيضرب أكتر؟