هدى الأتربي وفرح يوسف سرقوا الأضواء في ختام مهرجان الجونة

ترفيه

هدى الأتربي وفرح يوسف خطفوا الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، في ليلة شهدت حضور كبير من النجوم، ومنهم دعاء حكم، ونارين بيوتي، وكريم قاسم، وفاطمة ناصر.

بعيداً عن السجادة الحمراء، المهرجان كان شغال على دعم السينما، وبرنامج «سيني جونة للتمويل» اختار 13 مشروع في مرحلة التطوير من أكثر من 310 طلبات، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، والمشاريع دي بتنافس على جوائز قيمتها نحو 310 آلاف دولار.

الجديد السنة دي هو إطلاق برنامج «سيني جونة للمسلسلات» لتطوير المسلسلات العربية، واللي اختار 6 مشاريع من أكثر من 125. ده غير مبادرة «سيف هاربر مينا» بالشراكة مع مهرجان روتردام، عشان يدعموا السينمائيين اللي سابوا بلادهم أو بيواجهوا تهديدات لسلامتهم.