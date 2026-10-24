لمة نجوم الجونة في ختام الدورة التاسعة

ترفيه

حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي شهد توافد كبير من الفنانين والمبدعين على السجادة الحمراء يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026. الحضور كان متنوع جداً، من أول دينا الشربيني وسارة عبد الرحمن وهاجر السراج، لحد منة عدلي القيعي اللي حضرت مع جوزها يوسف حشيش، والسيناريست تامر حبيب والسوبرانو شيرين أحمد.

كريم الشناوي حضر مع شقيقه المخرج أمير الشناوي، وكمان شفنا داليا شوقي وأحمد عبد الحميد. وبالنسبة لـ «اللوكات»، النجمات كانوا متألقين بفساتين مختلفة، وبالأخص نيللي كريم وشيرين رضا وأمينة خليل، وهنا شيحة اللي حضرت مع أختها رشا شيحة. المخرج يسري نصر الله كان موجود، بجانب أمير المصري، والمهندس سميح ساويرس، ويوسف عمر، وريم خوري.

السجادة الحمراء مكملتش من غير أحمد داود وزوجته علا رشدي، وخالد الصاوي، ومهيرة عبد العزيز، وفدوى عابد، وجلا هشام، ومحمود ياسين جونيور. وكمان حضر نبيل عيسى ولمى كتكت وتامر نبيل وجيسيكا حسام الدين وجيدا منصور، بالإضافة للفنان محمد عزمي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

القائمة مخلصتش هنا، لأن خالد سليم حضر مع زوجته، ومحمد علاء جامايكا مع زوجته، وسلوى محمد علي، وزياد ظاظا، ومريم الخشت، ومحمد الشرنوبي، ويارا جبران، وإنجي المقدم، وعمر رزيق، ويوسف رأفت، وناردين فرج، وكارولين عزمي. المطرب أبو حضر هو كمان مع زوجته وابنه، وناهد السباعي، وركين سعد، وأحمد مجدي.

في ناس قررت توصل بدري، زي تاليا سميح ساويرس، وكريم قاسم، وفاطمة ناصر، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، وجورج خباز، وسينتيا خليفة، وجهاد حسام، وهدى الإتربي، ودعاء حكم، وعمرو منسي وزوجته. المخرجة زينة أشرف عبد الباقي كانت موجودة، ومعاهم النقاد طارق الشناوي وأحمد شوقي وأندرو محسن.

طيب هو مهرجان الجونة ده بيعمل إيه أصلاً؟ المهرجان شغال كمنصة بتعرض تجارب سينمائية متنوعة من كل أنحاء العالم، وبيدي فرصة لصناع الأفلام إنهم يوصلوا لجمهور كبير من المتخصصين والمحبين للسينما. المهرجان بيركز بشكل خاص على الأفلام العربية اللي بتقدم رؤى فنية مختلفة وبتحكي قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية متنوعة.

أما بالنسبة للجوائز، فهي بتتعمل عشان تحتفي بالأعمال المشاركة وصناعها، وتسلط الضوء على التجارب المميزة في السينما. الهدف الأساسي للمهرجان هو دعم الإبداع وتشجيع المواهب الجديدة، وكمان إنه يفتح باب التواصل بين السينمائيين العرب والدوليين عشان يتبادلوا الخبرات ويوسعوا آفاق التعاون في الصناعة.

تفتكروا مين اللي خطف الأنظار أكتر بستايله المرة دي؟