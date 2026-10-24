الحلقات الجديدة من طالع نازل نزلت خلاص

ترفيه

الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل «طالع نازل» نزلت فعلاً في تمام الساعة الثانية عشرة صباح السبت 24 أكتوبر.

المسلسل اللي بيخرجه هاني خليفة، وبطولة منى زكي، بيحطنا في وسط حكاية موسيقار عايش حياة زوجية شكلها مستقر جداً مع مراته، وهي سيدة أعمال قوية وليها شركة كبيرة. في الأول كانوا متفقين إنهم مش هيخلفوا، بس الحقيقة إن الزوجة كانت مخبية رغبتها إنها تكوّن أسرة.

طبعاً الدنيا اتقلبت لما الزوجة اكتشفت إن جوزها خانها واتجوز واحدة تانية في السر، وهنا بدأت المواجهة النفسية الصعبة بين وجع الخيانة ومحاولة استعادة كرامتها، والموضوع بدأ يتطور لصراع أعنف ممكن يوصلها للتفكير في الانتقام.

المسلسل ده من تأليف سماح أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، وبيشارك في بطولته بجانب منى زكي، كل من محمد شاهين، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، وميمي جمال، وحمزة دياب، وشاهين. تفتكروا الانتقام هيكون على مقاس الخيانة ولا الحكاية هتاخد منحنى تاني خالص؟