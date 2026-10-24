محمد سامي بدأ يسجل موسيقى مسلسل «قلب شمس» لرمضان 2027

ترفيه

المخرج محمد سامي دخل في مرحلة جديدة من تحضيرات مسلسله «قلب شمس» اللي هيتعرض في رمضان 2027، وبدأ فعلاً في تسجيل الموسيقى التصويرية للعمل .

سامي نشر صورة من كواليس التسجيل على حساباته في السوشيال ميديا وكتب: «يحدث الآن، تسجيل الموسيقى التصويرية لمسلسل قلب شمس رمضان 2027».

المسلسل ده بالذات فيه تجربة مختلفة تماماً، لأن محمد سامي هيخوض فيه أولى تجاربه في التمثيل، ده غير إنه هو اللي كاتب ومخرج العمل. وهيلعب دور مدرس لغة عربية من الأقصر، بينما هتظهر الفنانة يسرا في دور والدته.

الحكاية بتدور في إطار اجتماعي رومانسي، وبتركز على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية والتحديات اللي بتواجه الأبطال. صراحةً، فكرة إن سامي يمثل ويؤلف ويخرج في نفس الوقت دي مغامرة كبيرة، يا ترى النتيجة هتكون مبهرة ولا "أوفر" شوية؟