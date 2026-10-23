خناقة ركان وفهد في أحلى نصيب.. الكذب والضرب والغمى!

ترفيه

ركان اكتشف إن فهد كان بيألف كذبات عشان يقرب من نورة تاني، والموضوع مخلصش عند الكلام، لأن الخناقة قلبت بجد وانتهت بأن فهد فقد الوعي. ركان اضطر ينقله البيت بمساعدة ناصر عشان يهرب من أي مشكلة أكبر، وبدأوا يحاولوا يخفوه عن العيلة، وبالذات نوال اللي كانت بتدور على أسرار من ماضي نورة.

في وسط اللخبطة دي، ركان اعترف لسلمى وناصر إن فهد هو الزوج السابق لنورة، وإنه كان معاها في تركيا زمان. بس ركان قرر يخلي جزء من الحقيقة لنفسه ومقالش إن الطفل سالم هو ابن فهد مش ابنه، رغم إن نورة حاولت تكشف السر ده قبل كده، وده حط ركان في موقف صعب جداً وهو بيحاول يتعامل مع ماضي مراته من غير ما العيلة تعرف كل التفاصيل.

الكوميديا وصلت لذروتها لما فهد فاق وحاول يهرب من البيت، لكنه صادف نوال في المطبخ، وأول ما شافته ضربته لدرجة إنه فقد الوعي تاني، والمفاجأة إن نوال هي كمان فقدت وعيها في مشهد غير متوقع. في الوقت ده، ركان ونورة وسلمى وناصر كانوا بيدوروا عليه في كل حتة في البيت بعد ما اختفى من الغرفة اللي كانوا حابسينه فيها، وهم مش عارفين خالص إيه اللي حصل في المطبخ.

كل المحاولات عشان يخبوا فهد تحولت لسلسلة مواقف غريبة حطت ركان واللي معاه في ورطة جديدة. المسلسل اللي بيوصل لـ 90 حلقة بيتعرض من الأحد للخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، وبيركز على حكاية ركان ونورة اللي دخلوا في زواج مؤقت عشان يحلوا مشاكلهم، بس التمثيل قلب بجد والمشاعر بدأت تظهر.

النسخة العربية من مسلسل العشق مجدداً دي بيشارك فيها محمد الشهري، ميلا الزهراني، عبدالله السدحان، عبدالاله السناني، مهند حمدي، زهرة عرفات، ليلى السلمان، وهند محمد، ومن إخراج جودت مرجان.